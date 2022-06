Gucci e il mondo del gaming: continuano le iniziative

01-06-2022 14:20

Ultime due settimane di fuoco per il marchio di moda, che già da tempo ha deciso per la strada della gamification. Ora arrivano due nuove importanti iniziative.

Gucci Gaming Academy

La prima partnership rielevante è stata quella con FaCEIT, società mondiale di organizzazione e gestione di tornei esport. L’accordo è incentrato su un programma di sviluppo progettato per migliorare le competenze attraverso sessioni di coaching dedicate e attività di lavoro di squadra. L’accademia si concentrerà anche sulla crescente quantità di problemi mentali e fisici derivanti dalla pressione delle prestazioni di gioco e dal controllo online. La salute mentale Importantissima anche l’annuncio della cooperazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che con quest’ultima nasce dall’idea di trovare modi per supportare tutti i giocatori coinvolti nel migliorare il loro gameplay dando priorità alla salute e alla sicurezza. Il focus sarà soprattutto sulla salute psicologica e mentale, prima ancora che fisica di tutti i player dell’accademia.

Metaverso di Roblox

Ma non finisce qui. Gucci infatti è tornata anche all’interno del #metaverso di Roblox con la creazione della GucciTown. Con l’obiettivo di rafforzare la community, il nuovo punto di ritrovo prende la forma di una piazza: uno spazio aperto utilizzato da secoli per incontrarsi ed esprimere sé stessi. L’area centrale è circondata da una serie di spazi digitali tra il Gucci Shop, una boutique dove i visitatori possono acquistare articoli digitali Gucci da collezionare o da utilizzare per vestire gli avatar Roblox. Aggiornato regolarmente, ogni spazio offre un’esperienza coinvolgente che traduce la visione di AlessandroMichele in un universo narrativo vissuto e tutto da giocare. Questa non è la prima esperienza nel metaverso di Roblox per il marchio di moda. Lo scorso anno infatti, Gucci ha collaborato con il mondo virtuale per il GucciGarden. Questo ha registrato oltre 20 milioni di giocatori.

“Il punto di partenza durante la progettazione dell’esperienza è sempre stata la comunità“. ha detto a The Verge #NicolasOudinot, EVP di Gucci per le nuove attività. “Immaginiamo gli sviluppi futuri come un dialogo aperto tra Gucci e i visitatori ricorrenti.”