Ucraina, De Roon su Malinovski: "Soffre, ha ancora la famiglia laggiù"

09-03-2022 17:31

È tempo di vigilia per l’Atalanta, che domani affronterà al Gewiss Stadium il Bayer Leverkusen in Europa League. Dopo le parole di Gasperini, ha parlato anche il mediano Marten De Roon, che ha voluto dedicare un pensiero al proprio compagno ucraino Malinovski, che in questi giorni sta vivendo una situazione familiare davvero molto difficile.

Queste le parole di De Roon:

“Malinovskyi sta soffrendo: noi gli chiediamo come va e proviamo ad aiutarlo, ma non possiamo nemmeno immaginare come si senta. Ruslan ha ancora tutta la famiglia laggiù, da dove arrivano aggiornamenti sempre peggiori. In spogliatoio se ne parla, ovviamente. Quel che possiamo fare e facciamo è portare generi di prima necessità alla moglie Roksana che organizza spedizioni per aiutare la popolazione”.

