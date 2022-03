Guerra Ucraina: Russia e Bielorussia escluse dalle competizioni a squadre

01-03-2022 22:47

La Russia non potrà difendere i titoli della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. L’ITF, dopo aver cancellato tutti i tornei in Russia e Bielorussia, ha infatti escluso le squadre dei due paesi dalle competizioni a squadre. Tenniste e tennisti russi e bielorussi potranno però giocare i tornei individuali. Ecco il comunicato dell’ITF.

“La International Tennis Federation (ITF) condanna l’invasione russa in Ucraina e la sua facilitazione da parte della Bielorussia. Oltre alla cancellazione di tutti gli eventi ITF previsti in questi paesi, l’ITF annuncia l’immediata sospensione della Federazione Tennis russa (RTF) e della Federazione Tennis bielorussa (BTF) dall’iscrizione all’ITF e dalla partecipazione a tutte le competizioni internazionali a squadre fino a nuovo avviso. L’ITF rimane in stretto contatto con la Federazione tennis ucraina e si unisce alla solidarietà verso il popolo ucraino”.

OMNISPORT