Guido Meda: "Lorenzo-Marquez team biscotto? No"

Infuriano le discussioni sui social dopo il clamoroso colpo di mercato della Honda, che dal 2019 affiancherà Jorge Lorenzo a Marc Marquez nella stessa scuderia.

Molti fanno ironia sul "biscotto" del 2015, una considerazione che però Guido Meda si rifiuta di fare: "Il luogo comune di oggi è un po’ da social network. Tutti dicono: ‘Ecco finalmente i due amici sono tornati insieme. Ecco il blocco dei due mafiosetti si è ricomposto’. Io dico no, Lorenzo nel 2015 ha beneficiato senza dubbio dell’opera di Marquez, che in qualche modo ostacolò Valentino Rossi, ma non ne fece parte. Poi sbagliò a mettersi contro al proprio compagno di team, quando il mondiale era già vinto, ma Jorge Lorenzo è fatto così", sono le sue parole a Sky.

I due campioni non sono "amici": "Io quell’aspetto lo smonterei. Non sono due amici che tornano insieme, anzi, giusto recentemente, Marquez per la sua aggressività, così come è stato stigmatizzato da Rossi, lo è stato anche da parte di Lorenzo. Dovesse Marquez tirare una carenata delle sue perché ha fretta di levarsi di torno Lorenzo, non la passa liscia, anzi con uno come Lorenzo sicuramente non la passi liscia", è quanto riporta tuttomotoriweb.com.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:55