Guizzo di Zalewski: la Roma piega la Triestina

Sorride la Roma superando la Triestina in amichevole per 1-0. A decidere il match del ‘Nereo Rocco’ è stata una zampata da due passi di Zalewski – entrato nella ripresa – lesto a ribadire una respinta di Offredi su precedente conclusione di El Shaarawy. Giallorossi in campo inizialmente sulle note del 4-2-3-1.

Si rivede Zaniolo dal 1′ ad orbitare sul lato di destra dell’attacco romanista completato da Mkhitaryan a sinistra e Pellegrini per vie centrali alle spalle di Dzeko. La prima occasione giallorossa matura al 19′ quando Reynolds traccia per il blitz aereo di Lorenzo Pellegrini che non trova la porta.

Sempre Pellegrini protagonista sul fronte capitolino: prima arma il destro murato di Dzeko, poi pennella la punizione che Offredi devia in corner.

Nella ripresa rivoluzione targata Josè Mourinho: il portoghese opera sette cambi dopo l’intervallo e dopo appena 4′ la Roma trova la combinazione vincente: El Shaarawy allo sparo, Offredi respinge corto e Zalewski risponde presente insaccando da due passi il pallone dell’1-0.

E’ il guizzo che risolve la contesa in favore della truppa giallorossa che incamera una vittoria buona per il morale ma soprattutto altri minuti da mettere nelle gambe ad un mese dall’esordio in campionato.

IL TABELLINO

TRIESTINA-ROMA 0-1

Marcatori: 49′ Zalewski

TRIESTINA (4-3-3): Offredi (80′ Rossi); Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Giorico, Rizzo, Gatto; Di Massimo, Gomez, Sarno.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds (46′ Karsdorp), Ibanez, Kumbulla, Tripi (46′ Smalling); Villar (46′ Diawara), Bove (83′ Ciervo); Zaniolo (46′ Perez) Pellegrini (46′ Zalewski), Mkhitaryan (46′ El Shaarawy); Dzeko (46′ Borja Mayoral).

Ammoniti: –

Espulsi: –

OMNISPORT | 21-07-2021 21:42