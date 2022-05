25-05-2022 22:29

Guti entra a gamba tesa su Kylian Mbappè, che alla fine ha deciso di restare a Parigi rifiutando il Real Madrid. L’ex merengue, parlando a El Chiringuito, ha detto del francese: “Quante Champions o Palloni d’Oro ha vinto? Non dico così perché sono deluso. Non è affatto questo. A mio parere è il calciatore con più futuro insieme ad Haaland e io avrei preso entrambi. Però non si può dire che sia il migliore del mondo, perché non è così. Qualcuno deve dirglielo in faccia”.