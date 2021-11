Haas, Mazepin: “Regole diverse tra i due lati del box”

09-11-2021 10:31

Apparentemente sembrava che le acque in casa Haas fossero tornate tranquille, dopo qualche burrasca di troppo. Invece, nonostante si vada verso il termine di questo campionato del mondo di Formula Uno, le tensioni tra i due piloti sono tutt’altro che sopite.

Il GP di Città del Messico ha riportato alla luce frizioni piuttosto nette tra le parti. Ad essere scontento è soprattutto il pilota russo, che dopo la qualifica di sabato ha lamentato un diverso trattamento da parte del team rispetto al compagno tedesco.

L’episodio a cui fa riferimento Mazepin riguarda quanto successo in Q1, ovvero quando il russo ha chiesto al team di invertire le posizioni con Schumacher, che a suo dire stava andando troppo lentamente. La risposta è stata però negativa. Con i giornalisti il #9 si è sfogato, citando l’esempio di quanto successo a Zandvoort. “In quel caso è stato lui che mi ha superato – ha ricordato Mazepin – ma in quell’occasione mi è stato detto che questo si può fare solo se i piloti mandano in temperatura le gomme in modo diverso”.

La critica del russo è stata riferita al fatto che questa volta a lui non è stato concesso di fare altrettanto. “Sembra che le regole siano leggermente diverse per i due lati del garage – ha accusato Mazepin – mi sono già trovato in situazioni difficili. In effetti, questo è già successo prima. Senza dubbio la supererò. Ma in questo momento non è una situazione facile per me” ha concluso.

OMNISPORT