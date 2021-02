Hackerato l'account di Immobile: "Hai bisogno del parrucchiere"

Strano pomeriggio per Ciro Immobile, quello vissuto mercoledì. L’attaccante della Lazio, infatti, si è visto hackerare il suo profilo twitter, che non utilizzava da tempo, con l’immagine, il nome e la provenienza del giocatore campano trasformati in origini turche.

Samil Berk è apparso al posto di Ciro Immobile, con la foto di un ragazzo dalla folta chioma proveniente da Kahramanmaraş, città turca di un milione di persone. Per qualche minuto il seguitissimo profilo, ma in realtà non aggiornato da anni, ha fatto sorridere i social, in attesa di un risvolto negativo o positivo.

Nel profilo di Immobile non sono però apparsi strani messaggi, con Immobile che ha avuto tempo di accorgersi del tutto: “Purtroppo mi hanno rubato l’account Twitter. Questo strano personaggio potrebbe twittare qualsiasi cosa perché è riuscito a entrare rubando la password. Non so neanche come abbia fatto, visto che non la ricordo neanche io. Sono tre anni che non entro nel profilo. Grazie a chi mi ha segnalato questa cosa, così ho potuto avvisare tutti”.

Non essendo apparsi messaggio gravi sul suo account, dopo un primo messaggio di spiegazioni nelle stories di Instagram, Immobile ha scherzato riguardo l’accaduto: “Comunque sappi che nel caso riuscirò a contattarti, l’unica cosa che ti dirò sarà un’appunamento dal parrucchiere perchè secondo me ne hai bisogno”.

Il profilo di Immobile su twitter è di fatto fermo dal 4 marzo 2018, giorno in cui è scomparso l’amico Davide Astori.

OMNISPORT | 03-02-2021 19:16