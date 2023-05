Hamilton alla Ferrari, il siparietto con Leclerc in conferenza

Il sette volte campione del mondo ha smentito tutto, così come Vasseur.

25-05-2023 19:09

In conferenza stampa, Lewis Hamilton ha smentito le recenti voci di mercato: “Sono solo speculazioni, la Ferrari non mi ha cercato. È normale che escano queste cose quando è in corso una trattativa di rinnovo (scade con Mercedes al termine del 2023; n.d.r). È la prima volta che non negozio personalmente un rinnovo, penso che definiremo nelle settimane a venire. Come vedo il lavoro della Mercedes? Siamo un team che ha vinto, ora abbiamo preso decisioni sbagliate, ma stiamo lavorando per crescere. Il team sta lavorando tanto per questo obiettivo”.

A riguardo è stato interpellato anche Leclerc, che ci ha riso su: “Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? – E qui Leclerc ha sorriso a Hamilton lì accanto – Ah ciao Lewis..! Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Vedremo. Se darei il benvenuto a Hamilton? Se dico di sì immagino già tutti i titoli di giornale. A parte questo, Lewis è un pilota incredibile, ha raggiunto così tanti risultati… Tutti imparerebbero da lui. Ma al momento sono felice con Carlos come compagno di squadra”.

Sul contratto invece, Leclerc ha glissato: “Col presidente Elkann ci sentiamo spesso, parliamo di visione, di futuro, ma non del contratto, per quello c’è ancora molto tempo davanti”.

Anche Fred Vasseur, team principal del Cavallino, ha negato negoziazioni in corso con Hamilton: “Per scherzo potrei dire che due settimane ho mandato Sainz all’Audi, una settimana Leclerc alla Mercedes… ora sono solo. Si sa perfettamente che in questa fase della stagione ogni settimana si avrà una storia diversa. Non stiamo inviando un’offerta a Lewis Hamilton, non l’abbiamo fatto. Con Hamilton non abbiamo discusso. Penso che ogni singolo team sulla griglia vorrebbe avere Hamilton. Negli ultimi 20 anni ho discusso quasi ogni fine settimana con Hamilton, non voglio smettere di farlo solo perché mi state inseguendo…”.