Hamilton: "Congratulazioni alla Ferrari"

20-03-2022 18:21

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha fatto i complimenti alla Ferrari per il ritorno alla vittoria: “Grandi congratulazioni alla Ferrari. Sono davvero felice di vederli tornare a fare bene. Sono team storico ed è bello rivederli, rivedere Carlos e Charles sul podio. Congratulazioni a loro”.

Hamilton ha limitato i danni arrivando terzo e sfruttando i ritiri delle Red Bull: “Per noi è stata gara difficile. Abbiamo sofferto per tutto il weekend. Questo è davvero il miglio risultato che potevamo ottenere. E’ una sfortuna per gli altri due piloti ma noi abbiamo fatto tutto il possibile e siamo grati per questi punti. So che i ragazzi stanno lavorando tanto in fabbrica. La svolta non sarà facile o veloce. Ma conosciamo il nostro team, siamo stati i miglior per tanto tempo. Sappiamo che dobbiamo tenere la testa bassa e continuare lavorare. La strada sarà lunga”.

OMNISPORT