Hamilton: "Ecco perché Vettel sbaglia"

Lewis Hamilton, ritornando ancora una volta sul Mondiale vinto domenica scorsa in Messico, ha parlato del suo rivale Sebastian Vettel, difendendolo dalle accuse piovute per il campionato sfumato.

"Seb ha vinto quattro titoli con merito, quest'anno ha attraversato momenti difficili perché reggere sulle proprie spalle la pressione di una Ferrari che non vince il Mondiale da tanto tempo è davvero dura, ma in Messico è tornato fortissimo. Perciò nel 2019 non dovrò abbassare la guardia".

I due si sono abbracciati e parlato dopo il trionfo mondiale dell'anglocaraibico: "Che ci siamo detti? Lui si è avvicinato e mi ha sussurrato: 'Adesso non mollare, ho bisogno di lottare con te anche l’anno prossimo'. Un’altra conferma del rispetto che c’è fra di noi".

"La gente che guarda le corse ha visto solo la punta dell’iceberg – ha detto Lewis – non capisce bene quanta fatica ci sia dietro al successo. Questa è stata la stagione più difficile, credetemi. È stato uno sforzo enorme alzare il livello della competizione e gareggiare contro un quattro volte iridato e una squadra incredibile come la Ferrari che quest’anno è stata più veloce di noi per la maggior parte della stagione. Averla girata a nostro favore è qualcosa di cui andare fieri. Ci ho sempre creduto, anche dopo gare difficili come Shanghai e Montreal, non ho perso fiducia per nemmeno un attimo, nella squadra, nei miei ragazzi e in me stesso".

"Come ho festeggiato il quinto titolo? Sono tornato a Los Angeles dove c’erano i miei cani (Roscoe e Coco; n.d.r.) lunedì ho fatto riunioni tutto il giorno e la sera ho festeggiato con un cena con amici, tutto qui, sono soddisfatto, non mi manca niente".

"Penso mi servirà tempo per capirlo appieno quando si pensa a Fangio, che per me è il padrino dei piloti da corsa, non mi è ancora chiaro il legame dei 5 mondiali come lui, non mi pare reale. Resto umile e grato a tutti quelli che mi sono vicino, perché ci sono stati tanti di loro lungo questo mio viaggio".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 12:30