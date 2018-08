Hamilton mago della pioggia, in Belgio le Ferrari inseguono

Sesta pole position su tredici gare del Mondiale 2018, e seconda consecutiva, per Lewis Hamilton, che partirà davanti a tutti nel Gp del Belgio, che sul circuito di Spa-Francorchamps segnerà il ritorno della Formula 1 dopo la lunga pausa estiva. Ci si era lasciati in Ungheria con il dominio del pilota inglese e l’allungo in classifica su Vettel e le gerarchie non sembrano cambiate, anche se per saperne di più bisognerà aspettare la gara. Le prove sono state infatti condizionate dalla fitta pioggia che ha condizionato il Q3, alzando i tempi di tutti i piloti. Le distanze tra Ferrari e Mercedes sono comunque minime, ma Hamilton ha confermato il feeling sul bagnato, riuscendo a stare sotto ai due minuti a giro (1:58:179) anche nel finale concitato, che ha costretto le scuderie a stravolgere le strategie e a richiamare ai box i piloti, passati dalle slick alle intermedie.

Poco indicativi quindi i tempi: Hamilton fa meglio di Vettel, che partirà dalla seconda posizione, di ben otto decimi (1:58:905 per il tedesco). Alle spalle dei due big la sorprendente coppia della Force India formata da Esteban Ocon e Sergio Perez e la Haas di Romain Grosjean. Solo sesto Kimi Raikkonen, che ha rinunciato al giro finale, mentre l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, ha chiuso la qualifica in decima posizione, ma dovrà partire dall’ultima fila per aver effettuato il quarto cambio di motore della stagione. Completano la top ten le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, l’altra Haas di Magnussen e la Toro Rosso di Gasly, fresco di promozione alla Red Bull al posto di Ricciardo. Prosegue invece il calvario di Fernando Alonso, al primo Gp dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione: lo spagnolo della McLaren è stato eliminato dopo il Q1 al pari del compagno di squadra Vandoorne e di colui che lo sostituirà a Woking, Carlos Sainz.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 16:25