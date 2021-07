Hamilton: “Mi sono divertito, questo format deve essere riproposto”

“Ho dato tutto, ringrazio i tifosi per il sostegno. Ieri mi sono divertito e credo che questo format debba essere riproposto”. Così un Lewis Hamilton tutto sommato contento ha parlato dopo la Sprint Race di Silverstone, che lo ha visto secondo, piazzamento che gli vale la prima fila del Gran Premio di Gran Bretagna di domani accanto a Max Verstappen. “Purtroppo oggi lo start non è stato dei migliori e non ho potuto fare molto. Max aveva un grande ritmo e per domani dovremo inventarci qualcosa. Hanno un motore molto potente e quindi sarà dura vincere. Io, però, metterò in pista tutto quello che ho“.

OMNISPORT | 17-07-2021 18:58