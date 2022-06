Hamilton rilancia la Mercedes: "Stiamo tornando"

19-06-2022 22:22

I fasti recenti sono un ricordo, ma la Mercedes sta (lentamente) tornando. Dopo il ritiro di Sergio Perez in Canada, la scuderia di Brackley è l’unica ad aver sempre portato al traguardo entrambi i piloti nei primi otto GP della stagione.

Come dire, l’affidabilità per Toto Wolff non è un problema, le note dolenti riguardano le prestazioni e problemi assortiti come il porposing, che però a Montreal sembra essere rientrato.

Nel GP che lo ha visto trionfare per otto volte e dove ha ottenuto il primo successo in carriera nel 2007, Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo podio della stagione dopo il 3° posto in Bahrain, precedendo George Russell, cosa che al sette volte campione del mondo non accadeva proprio dalla gara inaugurale della stagione a Shakir.

Niente male per chi aveva chiuso il GP dell’Azerbaijan con la schiena a pezzi ventilando addirittura la possibilità di non gareggiare a Montreal. Hamilton è allora raggiante prima della premiazione: “Questo terzo posto è travolgente a livello emotivo, per tutto l’anno abbiamo faticato con la macchina, ma come team abbiamo sempre cercato di tenere la rotta, stando concentrati senza mai mollare. Sono fiero del mio gruppo e di tutti quelli che lavorano in fabbrica”.

Hamilton ha poi svelato che l’obiettivo stagionale è tornare a lottare alla pari con Red Bull e Ferrari: “Abbiamo un pubblico fantastico questo weekend. Gli altri sono più veloci di noi al momento, ma stiamo dando tutto e ci stiamo avvicinando. Dobbiamo continuare a spingere, siamo migliorati tanto e alla fine speriamo di poter lottare con loro, anche se sappiamo che qui ci siamo avvicinati grazie alla Safety Car

Infine, sulla propria gara con tanto di battuta sul mal di schiena: “Non mi aspettavo il secondo podio dell’anno, qui è sempre speciale perché ho vinto il mio primo GP. La schiena? Sto bene, sono tornato ad essere giovane…”.