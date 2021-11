Hamilton: "Ringrazio la squadra"

12-11-2021 21:33

Lewis Hamilton ha commentato soddisfatto la prima posizione nelle qualifiche del Gp del Brasile: “Sono felice di tornare qui in Brasile. Uno dei marshal mi ha detto che dovrei usare più spesso i colori di senna nella bandiera, perché è la mia prima pole dopo tanto tempo. Ringrazio il team che ha spinto al massimo. E’ stata davvero dura dopo l’ultima gara passare da un GP all’altro e venire qui”.

“Riportare e ricostruire la macchina è stato difficile. I meccanici hanno fatto orari assurdi. Avremo la penalità, ma vedremo. In questa pista non è facile seguire e Max sarà in pole, sarà difficile riprenderlo ma io farò del mio meglio per recuperare posizioni. Spero che il meteo sarà migliore, il che renderà le cose difficili per tutti. Però sono molto grato. Era un po’ che non ero in pole, sembra la mia prima”.

OMNISPORT