“Hamilton si sarebbe ritirato se avesse vinto il Mondiale”

25-01-2022 09:24

Se Lewis Hamilton avesse vinto il Mondiale di Formula Uno si sarebbe ritirato dalle competizioni. Secondo il Telegraph, è questa la convinzione della Mercedes, in base a una clausola del contratto firmata all’inizio della stagione. Poi c’è stato il ‘pasticcio’ di Abu Dhabi con vittoria di Max Verstappen e il futuro del pilota inglese è tornato in dubbio. Hamilton, che così non ha potuto vincere il suo ottavo titolo piloti, al momento non si è ancora pronunciato sul suo futuro, probabilmente sta attendendo i risultati dell’indagine Fia su Abu Dhabi.

Nell’ultimo giro dell’ultimo gran premio della stagione, con il sorpasso decisivo ai danni di Hamilton, Verstappen ha vinto il suo primo mondiale. Successivamente, il capo del team Mercedes Toto Wolff ha fatto sapere che Hamilton era talmente addolorato dall’epilogo della gara da star pensando di lasciare la Formula Uno, avendo perso fiducia nella Fia. Ma forse la voglia di lasciare da parte del sette volte campione del mondo partiva da più lontano, dall’inizio della stagione. Insomma, la Mercedes sapeva che Hamilton stava pensando al ritiro e che avrebbe messo in pratica il piano se si fosse di nuovo aggiudicato la classifica finale.

Non è davvero chiaro se la clausola esistesse nel contratto, la Mercedes tecnicamente sarebbe in grado di citare in giudizio il suo pilota se questi decidesse di lasciare prima della scadenza del suo contratto, prevista per la fine della prossima stagione. Ma pare non ci sia pericolo che ciò accade, le Frecce d’Argento non hanno intenzione di intentare una causa legale contro chi ha portato tanti trionfi in casa.

OMNISPORT