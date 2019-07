Handanovic, frecciata a Icardi

Samir Handanovic in conferenza stampa ha parlato della stagione dell'Inter che sta per cominicare: "Il ritiro procede come deve, c'è tanta fatica e tanto sudore. Si lavora tanto. Il mister non mi ha stupito perché sapevamo cosa si aspetta e conosciamo il suo curriculum. Eravamo preparati. Vedo i compagni motivati".

Su Icardi e Nainggolan dice la sua: "La società è stata chiara, non c'è bisogno di dire altro. Sono con noi, si allenano e per il resto se la vedono con la società". Poi nel corso della conferenza stampa parlando del ritorno di Oriali specifica: "Oriali è qui perché vogliamo tornare ad avere certi valori che negli anni si sono persi. I giocatori devono avere anche dei doveri, non pensare solo che se sei un grande giocatore ti è tutto permesso. Col suo ritorno possiamo migliorare molto".

SPORTAL.IT | 13-07-2019 14:18