Hans-Dieter Flick parla delle difficoltà affrontate dai nuovo acquisti

In questa prima parte di stagione, il Bayern Monaco sta facendo davvero fatica ad integrare in squadra i nuovi acquisti estivi, ed in particolare il colpo da 90 Leroy Sanè. A questo proposito ha parlato in conferenza stampa Hans-Dieter Flick, tecnico dei bavaresi:

“È evidente che alcuni giocatori abbiano avuto delle difficoltà di inserimento, giochiamo un calcio ad alta intensità e non è facile capire tutto subito. Sono comunque fiducioso, ho a disposizione tanti professionisti, ognuno con una storia alle spalle. I calciatori nuovi sono arrivati tardi e non hanno avuto tanto tempo per inserirsi bene e capire le mie idee, ma non sono preoccupato visto che siamo comunque primi in classifica”.

OMNISPORT | 07-01-2021 21:37