Hauge, il consiglio dei milanisti a Maldini: "Scambialo con lui”

Nella sua prima stagione con la maglia del Milan, Jens Petter Hauge ha vissuto momenti positivi ed altri negativi, regalando ai tifosi rossoneri sprazzi del suo talento, ma non riuscendo a conquistare un posto da titolare e neanche da primo rincalzo in attacco a causa della sua discontinuità.

Interesse della Samp per Hauge

Da settimane si parla di una sua possibile partenza, per il norvegese pare esserci l’interesse di diversi club italiani e stranieri, eppure i tifosi del Milan si priverebbero di lui a malincuore.

Le ultime notizie a riguardo parlano di un sondaggio da parte della Sampdoria per Hauge: in attesa di un’offerta ufficiale, i supporter rossoneri si dividono sulla possibile cessione del talento scandinavo.

I tifosi sognano lo scambio con Damsgaard

“Questo ragazzo ha fatto più gol di molti compagni di squadra, pur giocando pochissimi minuti”, ricorda Carmine su Facebook. “È giovane. Fatelo giocare al posto del turco”, aggiunge Bucci suggerendo un impiego al posto dell’ex Calhanoglu. “Ecco, tutti lo vogliono, solo Pioli è incapace di valorizzarlo”, commenta Corina attaccando l’allenatore.

Altri rossoneri, invece, suggeriscono a Maldini di proporre uno scambio alla Sampdoria. “O mettono Damsgaard sul piatto o non si tratta nemmeno”, scrive Antonio tirando in ballo il talento danese dei blucerchiati che sta facendo molto bene anche agli Europei con la sua nazionale. “Qualcuno deve spiegarmi perché per Damsgaard ci vogliono almeno 30 milioni mentre Hauge vale la metà”, aggiunge polemico Paolo. “Perché al Milan ci sono i saldi perenni. Noi i giocatori non li vendiamo, li svendiamo”, risponde Antonio.

“Maldini deve fare uno scambio, Hauge per Damsgaard subito!”. E Gianluca suggerisce di sparare alto, come il presidente della Sampdoria: “Ferrero deve cacciare 40 milioni se vuole davvero Hauge”.

SPORTEVAI | 01-07-2021 12:01