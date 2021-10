Hellas Verona, Simeone: "Finalmente ho trovato equilibrio"

30-10-2021 20:36

Giovanni Simeone è davvero scatenato in questo periodo con 6 gol a Lazio e Juventus che lo proiettano a 8 gol totali in Serie A. Anche oggi una super prestazione al Bentegodi, doppietta d’autore in tre minuti e bianconeri KO. Ai microfoni di DAZN, il figlio del grande Diego Pablo commenta così il 2-1 della sua squadra:

“Sono in un momento in cui sto bene. Ho lavorato tanto, sono contento perché ho trovato equilibrio. Tutto mi sta portando bene, ho intorno compagni che danno tutto e questo lo apprezzo tantissimo. Mi dà energia e fiducia. Papà all’Inter ha fatto la sua storia, io faccio il mio. Ogni giorno e ogni anno maturo sempre di più, sto bene e devo continuare così. L’obiettivo è sempre lo stesso: la salvezza. Lo manteniamo, poi vedremo partita dopo partita”.

OMNISPORT