Henry lascia la panchina del CF Montreal: motivi familiari

Thierry Henry non è più l’allenatore del CF Montreal . Ad annunciare in maniera ufficiale la separazione tra le parti è stato il club canadese che milita nella MLS .

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito e con il quale ha spiegato che il tecnico ha lasciato il suo ruolo per motivi familiari. “Il CF Montreal ha annunciato giovedì che Thierry Henry si dimetterà dal ruolo di campo allenatore per motivi familiari”.

Lo stesso ex fuoriclasse francese ha poi svelato cosa l’ha spinto a propendere per tale scelta. “E’ una decisione che ho preso a malincuore. L’anno passato è stato molto duro per me dal punto di vista personale. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Sfortunatamente, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati Uniti per alcuni mesi, la situazione non cambierà. Questa separazione è troppo dolorosa per me e i miei figlia. Devo quindi pendere la decisione di tornare a Londra e lasciare il CF Montreal. Ringrazio i tifosi, i giocatori e tutto lo staff del Club che mi ha accolto così calorosamente. Vorrei ringraziare anche Kevin Gilmore, Olivier Renard e, naturalmente, Joey Saputo e l’intera famiglia Saputo per avermi dato questa meravigliosa opportunità. Abbiamo passato insieme un anno impossibile e giocare i playoff con questo gruppo è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Grazie e auguro a tutti buona fortuna per il futuro”.

Henry era approdato sulla panchina del club Canadese il 14 novembre 2019 e nel 2020 era riuscito a guidare la squadra alla conquista del pass per i playoff per la prima volta dal 2016.

Per L’ex attaccante francese si è trattato della seconda esperienza da allenatore in prima, dopo quella vissuta al Monaco tra l’ottobre 2018 ed il gennaio 2019.

OMNISPORT | 25-02-2021 17:54