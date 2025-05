Favola Heraclea di Casillo, il figlio dell'ex patron del Foggia di Zeman: in D dopo 3 promozioni di fila

Tutti pazzi in Puglia per la prima volta in D di un club capace di salire in 3 anni dalla I Categoria: i protagonisti di una cavalcata trionfale

L’Heraclea Candela di Gennaro Casillo, figlio dell’ex presidente del Foggia dei Miracoli, è stato promosso in Serie D: ha battuto in casa con il finale di 3-1 il Santa Maria La Carità e ha vinto il campionato di Eccellenza Campana (Girone B).

Il punto esclamativo su una cavalcata da 77 punti: ventitré vittorie e otto pareggi a fronte di sole tre sconfitte. Alle spalle dell’Heraclea Candela ha chiuso la Battipagliese: vano il successo sulla Virtus Serino 2013.

Francesco Farina, l’allenatore dell’Heraclea Candela specialista in promozioni

Quella dell’Heraclea Candela è una vera e propria favola sportiva. Gennaro Casillo, imprenditore, l’ha realizzata insieme al socio Giuseppe De Vitto. Il club è partito dalla Prima Categoria conquistando tre promozioni di fila. In festa i 2600 abitanti del comune pugliese per l’impresa dei ragazzi allenati da Francesco Farina, ex Barletta e Cerignola, che ha vinto il suo decimo campionato di Eccellenza. A Candela nessuna squadra era mai andata oltre il campionato di Promozione.

Proprio Farina è uno dei grandi protagonisti dell’impresa sportiva: terzo allenatore stagionale dell’Heraclea Candela dopo Sergio Di Corcia e Carmine Turco, arrivato dopo l’Epifania, ha scalato la classifica dal quinto posto. All’epoca il primo posto distava quattro punti: dodici vittorie e due pareggi nelle successive quattordici gare, compreso il clamoroso 4-0 esterno imposto alla Battipagliese nello scontro diretto dello scorso 25 gennaio.

Heraclea Candela: dove gioca e perché ha giocato in Eccellenza Campana

L’Heraclea Candela non è affiliata al Comitato dilettanti della Puglia per motivi prettamente logistici. Nel nuovo stadio Mario Mitola, inaugurato il 30 aprile 2022, i tifosi candelesi seguono spesso le partite insieme a quelli dei comuni limitrofi: Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia. Una sorta di comunità allargata.

Gennaro Casillo e il ricordo di papà Pasquale: “Che ricordo la sera del 4 giugno 1989!”

“Si è instaurato un legame forte con la nostra gente, in virtù della formazione competitiva che abbiamo allestito, capace di affrontare a viso aperto compagini blasonate come Battibagliese, Castel San Giorgio, Agropoli e la stessa Ebolitana. Da bambino ho vissuto l’epopea del Foggia con mio padre presidente. È stata una indimenticabile e meravigliosa esperienza. Avevo 5 anni quella fantastica sera del 4 giugno 1989, quando il nostro elicottero atterrò sull’erba dello Zaccheria pavesato a festa per salutare la squadra allenata da Giuseppe Caramanno che era stata promossa in B dopo il pareggio col Palermo a Trapani“, ha dichiarato il quarantenne Gennaro Casillo a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Papà (il compianto Pasquale Casillo, scomparso l’8 settembre 2020) mi prese in braccio mentre la folla era in delirio. Porto nel cuore le annate d’oro in serie A, con ZdenekZeman al timone. Quella mentalità vincente mi è rimasta e l’ho trasferita nel Candela, grazie anche all’altro socio Giuseppe. Coltiviamo ambizioni, oltre a un centinaio di ragazzi promettenti che sono il futuro della scuola calcio. Abbiamo investito molto nel sociale, organizzando anche corsi d’inglese per i piccoli”, ha concluso Casillo.

Heraclea Candela: i protagonisti della promozione in Serie D

I protagonisti del salto di categoria sono tutti, ma è impossibile non menzionare il portiere capitano Rocco Tucci e l’attaccante Antonio Compierchio, nipote di Pietro Maiellaro; il regista rumeno Galdean (ex Casarano, Taranto, Brindisi, Virtus Francavilla); Coulibaly, Yeboah Johnson, Marin, Bonicelli e De Sagastizabal.