Zeman fuori dalla terapia intensiva del Gemelli, trasferito in medicina riabilitativa: le ultimissime

Migliorano le condizioni del tecnico boemo, colpito da ischemia cerebrale lo scorso 27 febbraio: è stato trasferito nel reparto di medicina riabilitativa del Policlinico romano.

Ci sono importanti aggiornamenti sulle condizioni di Zdenek Zeman. Buone notizie, per fortuna. Il tecnico boemo, che lo scorso 27 febbraio era stato ricoverato d’urgenza per una ischemia cerebrale, ha lasciato infatti il reparto di terapia intensiva neurologica del Policlinico Gemelli di Roma. L’allenatore, 77 anni d’età, ha mostrato dei segnali di miglioramento che hanno indotto i medici a trasferirlo in un altro reparto.

Zeman ricoverato al Gemelli come Papa Francesco

Zeman, in particolare, proseguirà le cure presso la medicina riabilitativa del Gemelli, sotto l’attenta supervisione dei medici del Policlinico dove si trova ricoverato, peraltro, anche Papa Francesco. Ovviamente, le sue condizioni restano preoccupanti e provocano ancora ansie. Secondo quanto filtra, infatti, l’ex tecnico – tra le altre – di Foggia, Roma, Lazio e Napoli presenta ancora delle difficoltà motorie sul lato destro e a livello di linguaggio. Recepisce, però, le indicazioni dei dottori che monitorano costantemente il suo stato di salute.

La nuova ischemia del 27 febbraio e la corsa in ospedale

Lo scorso 27 febbraio l’allenatore ceco aveva presentato chiari segnali di disartria: la perdita della capacità di articolare normalmente le parole. Inoltre, gli era stata riscontrata ipostenia, una diminuzione della forza muscolare all’arto inferiore destro. La sua situazione era apparsa subito grave, anche in considerazione di un precedente attacco ischemico accusato a ottobre, oltre che di alcuni problemi di salute al cuore palesati mesi prima e che avevano costretto Zeman a lasciare la panchina del Pescara, in Serie C.

L’affetto del mondo del calcio per il Boemo: quanti messaggi

Nel corso della sua degenza l’affetto dei tifosi e degli appassionati non è mai mancato: tanti i messaggi di incoraggiamento recapitati in qualche modo all’allenatore simbolo del calcio offensivo e pulito. Anche ex calciatori e dirigenti che hanno lavorato con lui hanno fatto sentire la propria vicinanza al Boemo. Particolarmente significativi i messaggi di Bruno Conti, Rosella Sensi e Marco Verratti, oltre che di varie ex squadre guidate in carriera da Zeman, che nel corso della sua carriera ha collezionato ben 1132 panchine tra i professionisti.