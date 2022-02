Higuain: "Messi potrebbe chiudere qui a Miami"

01-02-2022 16:18

Ai microfoni di TyC Sports, Gonzalo Higuain ha parlato del suo passato partendo dalla nazionale argentina: “Ho avuto una bellissima esperienza in Nazionale e preferisco tenermi quanto vissuto. Convivo con il non aver potuto coronare alcune vittorie e con l’idea di essere giudicato per questo. E comunque la maggior parte delle critiche arrivavano sempre da dietro un computer. Magari è la stessa gente che se ti incontra per strada ti chiede l’autografo.

Ho lasciato la Nazionale sapendo di aver dato assolutamente tutto. Non ha senso tornare indietro e non essere al 100%, significherebbe tradire me stesso e la Nazionale. Nel calcio argentino, o per una questione economica o perché la società ti spinge, i giocatori se ne vanno. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, è quello che succede. I talenti ci lasciano in fretta. Ai miei tempi non si lasciava il River se non per un top club oggi vanno via subito”.

Higuain infine ha parlato di Messi e della possibilità di vedere il sette volte Pallone d’Oro a Miami: “Penso che qui lo faranno impazzire, c’è un’anima molto latina. In ogni caso, ovunque vada, Messi è destinato a lasciare il segno e la sua ombra. Se decidesse di venire a ritirarsi qui lo farebbe da fenomeno, è un calcio minore ma che sta crescendo molto. Ma è una decisione che spetta a lui.

Personalmente non tornerei a giocare in Argentina. Qui vivo serenamente, ho raggiunto la stabilità emotiva che volevo. Sono orgoglioso di essere stato richiesto dal River Plate, ma dico di no. Mio padre, io, mio ​​fratello siamo felici qui, non ha senso spostarsi. Questa felicità che ho ora non la cambierei per niente al mondo. Vedo mia figlia, mia moglie e mio padre che si divertono, non voglio più soffrire. Mia mamma dall’alto vuole vederci felici e io le ho promesso che avrei vissuto serenamente”, ha concluso l’ex Napoli e Juventus, ora in forza all’Inter Miami.

