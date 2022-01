26-01-2022 11:30

Gonzalo Higuain resta all’Inter Miami anche l’anno prossimo e decide di indossare una maglia particolarmente pesante, la numero 10. La squadra americana della Mls ha comunicato i nomi e i numeri di maglia per la prossima stagione e lo storico bomber ha deciso di cambiare numero. Ha scelto quella dei giocatori più talentuosi. Non sarà più della partita invece un altro ex della Juventus, Blaise Matuidi, che non compare più nella lista.

OMNISPORT