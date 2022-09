Honda, Marc Marquez fiducioso per il GP della Thailandia

29-09-2022 15:01

Dopo i riscontri positivi avuti in Giappone, Marc Marquez è determinato a far bene anche a Buriram, sede nel fine settimana del GP della Thailandia.

“L’ultimo weekend è stato molto positivo per me e per la Honda, questo ha portato serenità nel box, abbiamo fatto chilometri in gara e adesso non vedo l’ora di ricominciare qui a Buriram” ha affermato l’iberico alla vigilia delle prove libere.

“A Motegi per la prima volta dopo tanto tempo sono riuscito a spingere fino all’ultimo giro. Naturalmente con meno forza rispetto al passato, ma è già un passo avanti. Durante questa settimana ho dedicato più tempo al recupero, ho avuto bisogno di riprendermi, ma adesso mi sento meglio e sono pronto a tornare in moto. Per quanto riguarda il forcellone, abbiamo usato quello in carbonio sul bagnato e quello in alluminio sull’asciutto”.