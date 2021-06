Honda, Puig resta coi piedi per terra: "Non abbiamo i nostri problemi"

È un Alberto Puig contento ma realista quello che, a freddo, ha commentato il ritorno al successo di Marc Marquez e della Honda in Germania.

Il team manager spagnolo, infatti, ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto al Sachsenring per il pilota iberico e la scuderia ma ha anche evidenziato come i problemi che hanno afflitto negli ultimi tempi la squadra giapponese siano ancora lontani dall’esser completamente risolti.

“Sappiamo che Marc non è al 100%, ma domenica è stata una giornata importante perché siamo stati in grado di ottenere una vittoria e lui è stato davvero incredibile. Non pensiamo però che i nostri problemi siano risolti. Lavoreremo per dare a tutti i nostri piloti, non solo a Marc, la miglior moto possibile” ha affermato Puig prima di lanciarsi in una previsione su come sarà il prosieguo della stagione.

“Avremo alti e bassi. Il risultato del Sachsenring è stato molto importante, ma non significa che abbiamo risolto tutto. Pensarla così sarebbe un errore, sappiamo di avere alcuni punti deboli per cui dovremo pensare a ciò che possiamo migliorare un poco alla volta ed affrontare una nuova battaglia ad Assen” è stata la lucida analisi del manager classe 1967.

OMNISPORT | 21-06-2021 18:28