Horner: "Verstappen aggressivo? Ha zero penalità"

Il boss della Red Bull Chris Horner difende Max Verstappen da chi sostiene che è troppo aggressivo: “La narrazione sul fatto che Max sia stato ‘eccessivamente aggressivo’ in quella fase, era ingiustificata. Basta guardare il fatto che Max ha zero punti di penalità sulla sua licenza e non è mai stato trovato colpevole di qualsiasi errore di valutazione in pista negli ultimi anni. Il Max Verstappen aggressivo di 17 anni a cui si riferisce Hamilton non è il Max Verstappen di oggi. Così come Hamilton non è lo stesso pilota di quando è entrato in questo sport”.

Ancora sulla gara di domenica: “Avendo sentito che Toto stava facendo pressione sui commissari, sono andato da loro per dire che nessuno di noi doveva essere lì. Non era appropriato interferire mentre il processo decisionale era in corso. Viene spiegato anche nel codice sportivo che questo non è accettabile. Ora sono lieto di vedere che la FIA ha chiarito che questo tipo di lobbying non sarà tollerato in futuro. Questo comportamento infatti potrebbe spingere commissari verso una decisione che non è del tutto giusta o imparziale”, sono le parole riportate da formulapassion.

OMNISPORT | 24-07-2021 22:10