I 20 calciatori più cattivi di sempre: ci sono 6 italiani

Sono ben sei i calciatori italiani inseriti nella Top 20 dei giocatori europei più cattivi di sempre secondo il tabloid britannico "Daily Mail".

Primeggia in questa speciale carrellata di "Bad Boys" l'ex attaccante del Parma Hristo Stoichkov, che, mentre in Serie A fu un flop, in Spagna si fece notare non solo per i tanti gol ma anche per le tacchettate, gli sputi e colpi bassi. Al secondo posto Andoni Goikoetxea, che quasi pose fine alla carriera di Diego Armando Maradona con un fallo durissimo in un Barcellona-Athletic del 1983. Al terzo gradino del podio il primo italiano, l'ex centrocampista e ora attuale allenatore del Milan Gennaro Gattuso, la cui "garra" in campo è diventata proverbiale.

Sono altri cinque gli Azzurri in lista oltre a Ringhio, tutti noti anche per il trattamento ruvido (ed efficace) riservato agli avversari: Marco Materazzi (6°), Claudio Gentile (7°), Marco Tardelli (8°) e Romeo Benetti (17°) e "O Animale" Pasquale Bruno (18°, superò il record di ammonizioni).

Tra i primi dieci anche un altro storico ex juventino, Montero, oltre ai notissimi Vieira e Ibrahimovic. Undicesimo Eric Cantona: il suo calcio volante a un tifoso avversario passò alla storia.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 13:15