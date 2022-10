I consigli di Paolo Bertolucci a Berrettini e Musetti

25-10-2022 11:48

Archiviata la finale persa al torneo ATP 250 di Napoli di domenica pomeriggio, Matteo Berrettini ha dovuto dare forfait al torneo di Vienna. La causa? Una vescica importante che non gli ha permesso, nemmeno domenica pomeriggio di essere al top della forma. Si teme una fascite plantare e c’è il concreto rischio di non vederlo in Coppa Davis tra meno di un mese.

Ad andare in aiuto a Matteo Berrettini ci pensa Paolo Bertolucci con un consiglio.

“Io penso che Matteo debba fermarsi un pochino. Le Finals sono una chimera. Deve approfittare della pausa che si deve imporre, per fare un check up completo e approfondito affidandosi a una struttura medica specialistica che possa individuare tutti i punti deboli del suo fisico e porvi rimedio. Inoltre gli consiglierei di selezionare con cura i tornei a cui partecipare e di presentarsi sempre al top della condizione. Non può reggere un altro anno così travagliato dal punto di vista fisico. Poi è probabile che i suoi problemi, forse, derivano anche dal modo di giocare: violento e a strappi, poco armonico. Ma il tennis di oggi è così“.

Buone notizie invece per Lorenzo Musetti che ha meritatamente vinto a Napoli e si è portato a ridosso della top-20 del ranking ATP. Anche per lui Bertolucci non lesina consigli.

“Sta facendo bene, è in un buon momento di forma ma adesso l’importante è non avere fretta. Sin dove può arrivare dipende da che rabbia ha dentro, se si farà distrarre da altre cose, se si accontenta o vuole il massimo e se il fisico regge. Ha 20 anni, è troppo presto per dare un giudizio definitivo, ma Lorenzo ha davvero delle potenzialità altissime“.