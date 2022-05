I convocati dell’Italia per i test-match estivi

30-05-2022 14:10

Si avvicinano i test match estivi della nazionale italiana di rugby.

Il Commissario Tecnico Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno di Pergine Valsugana in calendario a partire da venerdì 17 giugno in preparazione del Tour previsto. Quali saranno le partite che il team azzurro dovrà affrontare? Ecco il calendario: l’Italrugby affronterà il Portogallo sabato 25 giugno all’Estadio do Restelo di Lisbona, la Romania venerdì 1° luglio allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest alle 21 locali (20 italiane) e il 10 luglio la Georgia a all’Adjarabet Arena di Batumi alle 20 locali (18 italiane).

Sono 33 gli atleti che il ct ha convocato per queste tre partite. Oltre al consueto zoccolo duro, visto anche durante il Six Nations, in prima linea si rivede Simone Ferrari e Ion Neculai. Chiamata in terza linea per Renato Giammarioli in campo contro gli All Blacks lo scorso novembre a Roma, nel primo match di Crowley sulla panchina dell’Italia.

Il Ct neozelandese guarda anche al futuro con le convocazioni che riguardano Fusco, Albanese e Alessandro Garbisi che, insieme a Paolo, va a comporre un duo di fratelli decisamente interessante, ricordando quanto era accaduto in passato tra le fila nostrane con Mirco e Mauro Bergamasco.

Da registrare anche tre rientri: quello in mediana Tommaso Allan che parteciperà per la prima volta a un raduno sotto questa nuova gestione, e quello di Tommaso Menoncello e Jacopo Trulla.

Di seguito l’elenco dei convocati:

L’ELENCO DEI CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 21 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 34 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 20 caps)

Ion NECULAI (Zebre Parma, esordiente)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 6 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 14 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 4 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 11 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 2 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 20 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 38 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 30 caps)

David SISI (Zebre Parma, 21 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 1 cap)

Terze Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 5 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 15 caps) – capitano

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 6 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 2 caps)

Mediani di Mischia

Manfredi ALBANESE (Transvecta Calvisano, esordiente)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 6 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 61 caps)

Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente)

Paolo GARBISI (Montpellier, 18 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 13 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 5 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 1 cap)

Marco ZANON (Pau, 12 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 3 caps)

Ange CAPUOZZO (Grenoble, 2 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 35 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)