I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo su pista a Glasgow

19-04-2022 13:50

Tra meno di 24 ore, si aprirà a Glasgow, una quattro giorni della Coppa del Mondo di ciclismo su pista.

In Scozia prenderà il via il primo dei tre appuntamenti programmati dalla UCI, seguito dalla tappa di Milton (12-15 maggio) e da quella di Cali (7-10 luglio). Per poter partecipare ai Mondiali di ottobre, un atleta dovrà aver partecipato ad almeno una delle tappe di Coppa del Mondo: questa la regola a cui è dovuto attenersi Villa, ct della nazionale italiana.

Ecco quindi il perchè della presenza di Ganna, che in teoria, avrebbe dovuto saltare questa tappa, anche e soprattutto per poter recuperare dalla recentissima Parigi-Roubaix.

Tra gli uomini saranno presenti Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, ovvero i tre uomini che con Filippo Ganna hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020. I convocati proseguono con Elia Viviani, campione del mondo nella gara ad eliminazione. Stessa gara in cui a Roubaix trionfò anche Letizia Paternoster, anche lei nella entrylist per Glasgow, così come Martina Fidanza, oro lo scorso anno nello scratch.

Ecco qui di seguito la lista completa degli azzurri e delle azzurre presenti nella entrylist provvisoria

DONNE

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Elena Bissolati

Vittoria Bussi

Maria Giulia Confalonieri

Chiara Consonni

Martina Fidanza

Eleonora Camilla Gasparini

Vittoria Guazzini

Letizia Paternoster

Miriam Vece

Silvia Zanardi

UOMINI

Liam Bertazzo

Matteo Bianchi

Samuele Bonetto

Davide Boscaro

Simone Consonni

Matteo Donega

Niccolò Galli

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Manlio Moro

Stefano Moro

Daniele Napolitano

Mattia Pinazzi

Davide Plebani

Michele Scartezzini

Elia Viviani

OMNISPORT