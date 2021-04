I convocati di Pirlo per Atalanta-Juventus

Un importante recupero e due assenze, di cui una pesantissima. Nell’elenco dei convocati diramato da Pirlo per Atalanta-Juventus, come anticipato dal tecnico, non figura Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese non è al meglio per un problema ai flessori e dunque resterà a Torino, l’obiettivo è riaverlo contro il Parma nel turno infrasettimanale di mercoledì sera.

Oltre a Cristiano Ronaldo non c’è anche Federico Bernardeschi, ancora positivo al coronavirus. Rientra invece tra i convocati Leonardo Bonucci, negativizzatosi qualche giorno fa.

A disposizione di Pirlo in attacco ci sono quindi solo Paulo Dybala e Alvaro Morata, insieme al giovane Felix Correia. Per il resto rosa al gran completo in difesa ed a centrocampo dove il tecnico avrà finalmente l’imbarazzo della scelta.

OMNISPORT | 17-04-2021 18:40