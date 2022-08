I Golden State Warriors si rinforzano con JaMychal Green

02-08-2022 10:37

Dopo aver perso numerosi pezzi del supporting cast che li ha aiutati a vincere l’ultimo titolo NBA, i Golden State Warriors hanno rinforzato le proprie rotazioni dalla panchina mettendo sotto contratto JaMychal Green.

Autore di un’ultima stagione da 6.4 punti e 4.2 rimbalzi in 16.2 minuti di media coi Nuggets, Green ha siglato un contratto da 8.2 milioni di dollari che lo legherà per tutta la prossima stagione alla franchigia californiana.

Decisivo nell’ingaggio del classe 1990 l’intervento di coach Steve Kerr.

“Mi ha detto che gli Warriors erano interessati a me e mi volevano da loro. Mi voleva nel progetto. Dopo aver parlato con lui non potevo dirgli di no. Sono felice di far parte degli Warriors” ha rivelato Green durante la conferenza di stampa di presentazione.