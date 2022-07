I Lakers ritireranno la 16 di Pau Gasol

10-07-2022 12:50

Leyenda Lakers, para siempre.

Il catalano Pau Gasol ha vestito i colori dei Los Angeles Lakers per ben 6 stagioni, tra il 2008 e il 2014, collezionando ben 534 presenze in giallo-viola e – soprattutto – contribuendo in maniera decisiva alla vittoria di due titoli NBA, con il back to back del 2009 e del 2010.

Per questo motivo, la franchigia losangelina è intenzionata a tributare a Pau Gasol il massimo degli onori: il ritiro della casacca. Nel suo caso, la numero 16, che vedremo dunque appesa tra i banner dello Staples Center. Molto probabilmente, a fianco della 8 e della 24 vestite dal compagno, amico e fratello, Kobe Bryant.

È stato proprio lo spagnolo a rivelare questa notizia alla radio catalana RAC 1. La cerimonia si dovrebbe tenere nei prossimi mesi, durante una delle partite di Regular Season NBA che si giocheranno allo Staples Center.

Gasol ha concluso la sua carriera in Europa nel 2021, tornando al Barcellona, Club nel quale si è formato come giocatore e persona. Nel palmarés dello spagnolo, anche 3 ori Europei, uno Mondiale, più due argenti e un bronzo olimpico con la canotta delle Furie Rosse.