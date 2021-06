I Mavericks confermano Rick Carlisle

La bruciante eliminazione contro i Clippers al primo turno dei playoff non costerà il posto a Rick Carlisle, che resterà il coach dei Dallas Mavericks, incarico ricoperto dal 2008.

A mettere fine alle voci su un possibile cambio della guida tecnica è stato direttamente il patron Mark Cuban ai microfoni di Espn al termine del match perso contro Los Angeles.

“Ovviamente perdere non è una cosa che ci piace, ma nel corso della serie ci sono stati molti episodi di crescita e di esperienze di grande valore per tutti” ha detto Cuban.

“Per me con gli allenatori funziona così – ha proseguito – non si cambia tanto per cambiare. A meno che non sai di avere uno molto, ma molto più bravo, raramente l’erba del vicino è più verde. Perciò Rick non se ne va da nessuna parte”.

I Mavericks hanno subito contro i Clippers la sesta eliminazione consecutiva al primo turno dei playoff. Il bilancio dopo il titolo vinto nel 2011 è quindi disastroso, considerando che nei quattro anni successivi la franchigia ha addirittura fallito la qualificazione alla post season.

Sistemata la questione coach, in Texas non resta quindi che concentrarsi sulle scelte in sede di roster, visto che nella serie contro i Clippers è emersa chiara la necessità di costruire un gruppo competitivo attorno all’immenso Luka Doncic.

OMNISPORT | 07-06-2021 09:42