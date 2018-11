I primi verdetti in Nations League

Primi verdetti in Nations League.

Il Belgio, grazie alla doppietta di Batshuay contro l’Islanda, vola alle Final Four, mentre resta tutto sospeso nel girone della Spagna, sconfitta dalla Croazia al 93esimo con gli uomini di Dalic che vincendo contro l’Inghilterra nell’ultimo match sarebbero primi, lo stesso discorso vale per la nazionale dei Tre Leoni.

In League B, la Bosnia con lo 0-0 contro l’Austria e si guadagna la promozione.

L’Estonia perde contro l’Ungheria e retrocede in D.

Georgia promossa in C con il pareggio in casa di Andorra.

Di seguito tutti i risultati della serata di giovedì:

League A

Belgio-Islanda 2-0: 65’ e 81' Batshuayi

Croazia-Spagna 3-2: 54’ Kramaric (C), 56' Ceballos (S), 69' e 93' Jedvaj (C), 78' rig. S. Ramos

League B

Austria-Bosnia 0-0

League C

Grecia-Finlandia 1-0: 25’ aut. Granlund

Ungheria-Estonia 2-0: 8’ Orban, 69' Szalai

League D

Kazakistan-Lettonia 1-1: 37’ Suyumbayev (K), 49' Rakels (L)

Andorra-Georgia 1-1: 9’ Chakvetadze (G), 63' Martinez (A)

Lussemburgo-Bielorussia 0-2: 37’ e 54' Dragun

San Marino-Moldavia 0-1: 78’ Damascan

SPORTAL.IT | 15-11-2018 23:35