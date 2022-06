I programmi di Berrettini: "Ottimista per la stagione sull'erba"

08-06-2022 17:18

Matteo Berrettini è tornato a calcare i campi dopo quasi due mesi e mezzo di assenza dettata dall’operazione al mignolo della mano destra.

Perso lo swing sulla terra battuta, il tennista romano, scivolato in 10ª posizione del ranking ATP, ha battuto al primo turno del torneo 250 di Stoccarda il moldavo Radu Albot, superato in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3.

Il passaggio a vuoto nel secondo set non preoccupa Berrettini, che punta a rodare la condizione in vista del Queen’s, dove trionfò nel 2021, e di Wimbledon, sebbene la decisione dell’ATP di non assegnare punti ai Championships permetterà a Matteo di andare a Londra senza il rischio di perdere il bottino accumulato lo scorso anno con la cavalcata fino alla finale, obiettivo che quest’anno si annuncia in salita.

Berrettini è parso soddisfatto dopo il debutto in terra tedesca: “Albot è un avversario che conosco ed è molto solido. Nel secondo set mi sono un po’ distratto, ma nel terzo mi sono ritrovato grazie al servizio e ho vinto. Oggi contava rompere il ghiaccio e vincere, ma sono contento anche delle risposte avute sul piano fisico. In fondo la stagione sull’erba è all’inizio per tutti”.