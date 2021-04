I risultati in Serie B - Il Lecce ingrana la sesta, riscatto Salernitana

Serie B grande protagonista nel giorno di Pasquetta. Si giocano infatti tutte le partite del 32esimo turno del campionato cadetto .

Ad aprire i giochi è stata la sfida che ha visto protagoniste all’ora di pranzo Pordenone ed Entella. Ad imporsi sono stati i padroni di casa che, nel giorno del debutto di Domizzi in panchina, hanno avuto la meglio con un netto 3-0.

Prolunga la sua straordinaria striscia di successi, portandola a sei, il Lecce di Eugenio Corini. La compagine salentina infatti si impone in casa del Pisa per 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato al 76’ da Coda.

Per i giallorossi sono ora 58 i punti in classifica, ovvero uno in meno della capolista Empoli che non è scesa in campo nella sfida in programma contro il Chievo, poiché bloccata dal Covid-19 e dalle disposizioni della ASL locale.

Non risponde il Monza che viene rimontato al Brianteo dal Pescara penultimo in classifica. Finisce infatti 1-1 con Ceter che nella ripresa ha risposto al goal iniziale di Frattesi. Parità per 1-1 anche in Cittadella-Reggina e SPAL-Venezia, mentre l’ Ascoli torna al successo imponendosi per 2-1 sul Vicenza grazie alle marcature di Dionisi e Sabiri. Importante successo anche per la Cremonese che vince sul campo del Cosenza grazie ad un goal di Strizzolo segnato sul finire della prima frazione di gioco.

Doccia gelata per il Brescia che sul campo della Reggiana va ad un passo dal successo, ma viene rimontato al 96’ sul 2-2. Bene la Salernitana, che riscatta il ko di Lecce imponendosi per 1-0 sul Frosinone.

SERIE B, 32ª GIORNATA

PORDENONE-ENTELLA 3-0 [4’ Ciurria, 31’ Musiolik, 93’ Butic]

ASCOLI-VICENZA 2-1 [60’ Dionisi (A), 83’ Sabiri (A), 96’ Gori (V)]

CITTADELLA-REGGINA 1-1 [46’ Beretta (C), 59’ Bianchi (R)]

COSENZA-CREMONESE 0-1 [41’ Strizzolo]

EMPOLI-CHIEVO non disputata

MONZA-PESCARA 1-1 [23’ Frattesi (M), 72’ Ceter (P)]

PISA-LECCE 0-1 [74’ rig. Coda]

REGGIANA-BRESCIA 2-2 [30’ Ayé (B), 47’ Zamparo (R), 79’ Mateju (B), 96′ Varone (R)]

SPAL-VENEZIA 1-1 [43′ Di Francesco (S), 47′ Ceccaroni (V)]

SALERNITANA-FROSINONE 1-0 [55′ Cicerelli]

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 59 punti LECCE 58 SALERNITANA 54 MONZA 52 VENEZIA 50 SPAL 47 CITTADELLA 46 CHIEVO 45 BRESCIA 43 VICENZA 41 REGGINA 41 PISA 40 CREMONESE 39 FROSINONE 39 PORDENONE 37 COSENZA 32 ASCOLI 31 REGGIANA 30 PESCARA 26 ENTELLA 22

OMNISPORT | 05-04-2021 23:19