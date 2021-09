I tifosi della Juve danno la colpa ad Allegri: Se succede è colpa tua

Ne ha dette tante di cose Mino Raiola nella sua intervista che sta scatenando reazioni di ogni tipo. Se le parole dell’agente hanno riacutizzato i mal di pancia dei tifosi del Milan per la vicenda Donnarumma, le reazioni dei fan della Juventus sono state diverse. Da un lato non si esclude il ritorno di Pogba e l’arrivo a parametro zero di Romagnoli, dall’altro viene agitato lo spettro di un possibile addio di de Ligt.

Raiola spaventa la Juve sul futuro di de Ligt

Raiola è stato chiaro sui due difensori di cui ha la procura, Romagnoli del Milan e De Ligt della Juventus: “Sono tra i più forti difensori d’Europa. De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero anche giocare insieme alla Juventus il prossimo anno, ma attenzione perché De Ligt potrebbe anche lasciare la Juve a fine stagione. Il mercato funziona così”.

I tifosi della Juventus attaccano Allegri per le panchine di de Ligt

Sui social scatta la caccia al colpevole. Non mancano le critiche a Raiola ma molti attaccano Allegri per aver preferito Chiellini all’olandese: “de Ligt è un difensore di caratteristiche e mentalità diverse e purtroppo finora sta accadendo esattamente quello che temevo accadesse con la nuova gestione tecnica” o anche: “sapevo, anche se i primi tempi cercavo di auto convincermi sul contrario, che Raiola prima o poi lo avrebbe portato via. vorrei tanto rimanesse a vita da noi, ma per il bene del giocatore la cosa migliore è lasciare questa juventus e andare a fare il fenomeno altrove” oppure: “Ha ragione, non può de Ligt fare panchina a quei 2 pensionati, ora vedi come farà lo stesso con Donnarumma a Parigi”

C’è chi scrive “Tutto il rispetto per Bonucci e Chiellini ma sicuramente visto l’età, soprattutto Chiellini, non possono essere sempre titolari, e de ligt è il difensore centrale del futuro. deve giocare ora e deve rimanere per quando lasceranno, sveglia Allegri” o anche: “Certo, se Allegri non mette De Ligt al centro del progetto difensivo e gli preferisce Bonucci e Chiellini, cosa pensi possa pensare De Ligt o lo stesso Raiola?” e poi: “de Ligt è uno dei top 5 centrali europei più forti come prospettiva e può avere una grandissima carriera. Gli ci vuole una continuità che non gli è stata garantita alla Juventus purtroppo”.

C’è molta rassegnazione nei tweet degli juventini: “Nel calcio attuale comandano i Mendes e i Raiola. E in Premier trovi almeno 5-6 club che pagherebbero l’ingaggio di de Ligt e anche di più” o anche: “È molto semplice: a fine stagione a De Ligt restano due anni di contratto. La Juventus dovrà sedersi al tavolo con Raiola. O rinnovo con ritocco o addio. Da questa decisione passa la credibilità del nuovo progetto” e infine: “Raiola avvisa la Juventus che se continua a trattare De Ligt come un De Sciglio o Rugani qualunque, beh andrà via… Non mi piace questo personaggio ma in questa situazione ha ragione. Vorrei che rimanesse ma allo stesso gli direi di scappare”

