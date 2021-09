Caso Donnarumma, interviene Raiola: frecciate a Milan e Juve

Le ultime panchine di Gianluigi Donnarumma al PSG non hanno allarmato il procuratore del portiere campano, Mino Raiola, l’artefice dell’addio del giocatore al Milan e del controverso trasferimento in Francia: “Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio”, è l’affermazione perentoria dell’agente italo-olandese.

Raiola sempre parlando di Donnarumma non ha risparmiato alcune frecciate a Milan e Juventus: “Mi spiace per come Gigio è stato trattato. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto. Se é stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus”.

Il super procuratore in un’intervista alla Rai ha poi parlato di un altro suo assistito, Paul Pogba, e delle voci che lo riaccostano alla Juventus: “Il suo contratto scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester United e vedremo. Di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus c’é ma dipende anche dalla Juve“.

Raiola ha poi bocciato l’idea del Mondiale ogni due anni: “La Fifa si crede la padrona del calcio e vorrebbe fare un Mondiale ogni 2 anni. Ma la Fifa non e’ proprietaria di nessun calciatore. E’ un organo che produce solo polemiche e andrebbe totalmente cambiato. La crisi dei club? Gli agenti non sono il male del calcio come qualcuno sostiene. Se compri una Rolls Royce e non va, il problema non è l’autista. Se i proprietari dei club non sanno gestire i club il problema non siamo noi agenti. Ma anche qui io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo e discutere”.

OMNISPORT | 17-09-2021 17:44