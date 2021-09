Milan, Antonio Donnarumma difende Gigio dopo le minacce dei tifosi

Gianluigi Donnarumma non sta attraversando un buon momento dopo essere stato nominato il miglior giocatore di Euro 2020. L’ex portiere del Milan al Psg non sta trovando molto spazio poiché al momento Pochettino gli preferisce Keylor Navas. Con l’Italia è tornato a giocare una partita dopo la finale contro l’Inghilterra ma Donnarumma vuole diventare protagonista anche in Francia e in Champions League.

Il fratello Antonio Donnarumma, 31enne portiere ex rossonero ora al Padova in Serie C, a Radio Kiss Kiss Napoli ha raccontato come si trova a Parigi l’ex numero uno del Milan: “Gigio è molto contento di questa esperienza al PSG, la vive con entusiasmo e serenità. E’ arrivato da poco, ecco perché magari fa un po’ di fatica, ma presto troverà il suo spazio. E’ contento, felice e sereno. Lui e Keylor Navas sono due grandi portieri”.

Recentemente il portiere della Nazionale ha incassato due striscioni dai tifosi del Milan: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo” è il contenuto di uno striscione, “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano”, il contenuto dell’altro.

Antonio Donnarumma ha difeso il fratello dichiarando: “Lo striscione di minacce a Milanello? Non esiste. Gigio ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia rossonera, comportandosi in modo esemplare dentro e fuori dal campo. Ha fatto una scelta diversa, voleva una nuova esperienza e ha l’età giusta per farlo. Gigio sarà sempre riconoscente e resterà sempre tifoso del Milan“.

Infine, Antonio Donnarumma ha risposto così a una domanda piccante di mercato: “Se un giorno dovesse vestire la maglia del Napoli? A chi non piacerebbe? Siamo campani, tutti vorrebbero un giorno difendere i pali del Napoli“.

