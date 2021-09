La Nazionale perde Meret: Napoli in apprensione

Alex Meret non farà parte del gruppo azzurro che domani, domenica e mercoledì proverà a fare bottino pieno nelle sfide di qualificazione ai Mondiali 2022.

Al portiere del Napoli, dopo essersi fermato in allenamento oggi a Coverciano, è stata rilevata la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, una diagnosi questa che lascia Luciano Spalletti e tutto l’ambiente partenopeo col fiato sospeso.

Data l’entità dell’infortunio infatti, è lecito aspettarsi che lo stop dell’ex Udinese possa essere piuttosto lungo, una vera e propria disdetta questa per Meret che era stato schierato titolare in tutte e due le prime gare di campionato quest’anno.

Questo il comunicato rilasciato dalla FIGC: “Il calciatore Alex Meret, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza del trauma riportato nel corso dell’ultima giornata di campionato, non sarà disponibile per le prossime gare della Nazionale” si legge nella nota.

“Le immagini radiografiche, che sono già state trasmesse allo staff sanitario del Napoli, hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare. Il calciatore farà rientro al club dopo la gara di domani Italia-Bulgaria”.

Venerdì mattina dunque Meret sbarcherà di nuovo a Napoli dove, dopo gli ulteriori accertamenti del caso, comincerà immediatamente l’iter riabilitativo.

OMNISPORT | 01-09-2021 21:10