I vincitori dell'Australian Open dal 1905 al 2022

Quello del 2022 sarà probabilmente ricordato come l’Australian Open più seguito nella storia. Non solo per la vittoria di Nadal, ma anche e soprattutto per il caso Djokovic che ha raccolto l’attenzione di appassionati, e non, in tutto il mondo.

Con l’esclusione dal torneo, Novak Djokovic infatti ha perso in un solo colpo la possibilità di vincere per la decima volta nella sua carriera l’Australian Open e anche la testa della classifica ATP che ora vede in testa Daniil Medvedev. Ma quali sono i giocatori che hanno vinto più Australian Open nella storia?

I giocatori che hanno vinto più Australian Open

Prima di dare una risposta, facciamo un passo indietro. L’Australian Open è un torneo annuale di tennis nato nel lontano 1905. È stato conosciuto prima come Australasian Championships, poi come Australian Championships, per trasformarsi poi, nel 1968, in uno dei tornei più importanti al mondo, inserito nel circuito del Grande Slam di Tennis.

Tornando alla domanda iniziale, il giocatore che ha alzato più volte il trofeo nelle Amateur Era e Open Era (i due formati di torneo dal 1905 ad oggi) è Novak Djokovic. Il serbo ha infatti vinto in totale nove edizioni e per due volte è riuscito a infilare un filotto di tre successi consecutivi: dal 2011 al 2013 e dal 2019 al 2021. La prima edizione vinta da Djokovic è stata nel 2008.

In seconda posizione, sempre contando le Amateur Era e le Open Era, troviamo Roger Federer che in Australia ha vinto 6 volte (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018). A pari merito col tennista svizzero, anche se nel suo palmares figurano delle edizioni precedenti all’Open, si piazza Roy Emerson che, dopo il successo del 1961, ha trionfato ininterrottamente dal 1963 al 1967. A 4 trofei vinti si sono invece fermati Andre Agassi, Ken Rosewall e Jack Crawford. Tra i campioni più conosciuti si possono poi citare Boris Becker e Pete Sampras, entrambi con due vittorie e – da qualche giorno – Nadal.

Altri record degli Australian Open

Se guardiamo alla nazionalità dei vincitori del torneo di Melbourne, la classifica è naturalmente dominata dai padroni di casa visto che per molti anni l’Australian Open è stato il torneo nazionale. In totale, le vittorie “australiane” sono state 50, la prima risalente al 1905 e l’ultima al 1976. Al secondo posto tra le nazioni più vincenti troviamo gli Stati Uniti con 18 titoli totali – il primo nel 1908 e l’ultimo nel 2003 – e in terza posizione la Serbia, con i 9 trofei vinti da Djokovic. Ai piedi del podio si piazza la Svizzera con 7 trofei vinti, anche in questo caso tutti da un singolo giocatore: Roger Federer.

Le giocatrici che hanno vinto l’Australian Open

Qual è invece la giocatrice che ha vinto più titoli? Guardando alle edizioni dell’era Open, in cima alla classifica troviamo la dea del tennis, Serena Williams, che ha trionfato ben sette volte in questo prestigioso torneo. Staccato di 3 titoli c’è poi un gruppo di 4 giocatrici con 4 trofei conquistati ciascuna: Steffi Graf, Margaret Court, Monica Sales, Evonne Goolagong Cawley.

Il pubblico: nel 2020 oltre 800mila spettatori

L’Australian Open è uno dei tornei più seguiti al mondo. Se nel 1987 gli spettatori totali erano pari a 140 mila, nel 2000 si era già superata quota 500 mila. E prima della pandemia Covid-19, nel 2020 era stato infranto il muro degli 800 mila, con 812.174 spettatori per gli Australian Open.

