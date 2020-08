Iago Falqué resterà al Torino

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato in conferenza stampa del futuro di Iago Falque, rientrato dal Genoa: “Il mister Giampaolo ama il calcio propositivo, sono le caratteristiche giuste di Iago. Deciderà il mister quale ruolo dare allo spagnolo”.

Sul mercato: “E’ una situazione diversa da quella solita, manca meno di un mese all’inizio ipotetico del campionato, e non escludo che per i contagi ci possa essere qualcosa di diverso. Vedremo anche le altre società che tempistiche avranno nel vendere o comprare. Il mister ha la forza nell’insegnare calcio, a differenza di tanti altri abbiamo già fatto un acquisto. Non abbiamo l’ansia, siamo convinti che la squadra sia buona e abbiamo ben chiaro di cosa vogliamo fare. E non ci faremo prendere per il collo da altre società”.

OMNISPORT | 22-08-2020 14:16