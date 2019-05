Iannone guarda a Le Mans con fiducia

Andrea Iannone ritornerà in sella dopo l'infortunio patito nel sabato di Jerez. Le condizioni fisiche del pilota di Vasto verranno valutate giovedì dallo staff medico del circuito ma non sembrano destare particolari preoccupazioni. Proprio durante il run nel quale è scivolato, Andrea stava testando una promettente modifica al setup della sua Aprilia RS-GP, con buoni riscontri. Da questa base, e dal buon venerdì disputato in Spagna, ripartirà il suo percorso di crescita.

"Arrivo a Le Mans con sensazioni positive – ha detto l'abruzzese -. A Jerez siamo riusciti a capire alcune cose importanti, un piccolo passo in avanti del quale potremo beneficiare anche in Francia. Rimane da verificare quanto il piede mi possa dare fastidio, in ogni caso ho lavorato sodo per essere nelle migliori condizioni possibili".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 15:51