Iannone: "Tornerò a correre, ho tanta rabbia"

04-08-2022 12:50

Andrea Iannone torna a farsi sentire. Dopo la squalifica per doping, l’ex pilota della MotoGP ha ribadito a La Gazzetta dello Sport: “Tornerò a correre. Non so dove, come e quando, ma lo assicuro: non riesco ancora a riempire la mia vita con altre cose che non siano la moto o la velocità”.

Per Andrea Iannone ormai sono già tre stagioni senza corse. Il 32enne di Vasto però non molla e continua ad andare in pista, anche se vorrebbe gareggiare: “Mi diverto e mi sento veloce per i riferimenti che ho, ma serve il confronto con altri piloti. Ho però tanta rabbia e una voglia smisurata a spingermi”.

Il 2022 potrebbe essere l’anno della consacrazione per la formazione di Noale: “Sono contento per loro: vuol dire che la mia scelta sarebbe stata azzeccata, mentre tutti pensavano il contrario”.

Infine, Iannone ha rassicurato tutti i suoi fan: “Vi garantisco che sono focalizzato su una cosa sola: tornare a correre. E lo farò”.