Iapichino: "Europeo fantastico, ora testa alla mia Firenze"

La lunghista azzurra: "Ogni volta che vedevo i miei compagni gareggiare, mi sentivo sempre più motivata, sempre più gasata".

08-03-2023 21:12

Nella puntata odierna di Atletica Talk, Larissa Iapichino ha ammesso: “A tre giorni dalla medaglia il momento esatto che mi torna in mente è quando la Sawyers ha saltato sette metri, prima del mio quinto salto, a quel punto ho messo la rincorsa un piede dietro e ho fatto 6,91: ecco, questa è la mia cattiveria agonistica. Poi nell’ultimo salto ho dato il tutto per tutto“.

Larissa Iapichino adesso vuole brillare al Golden Gala nella sua Firenze: “È il posto in cui sono nata, in cui vivo, nello stadio in cui mi alleno tutti i giorni. Sarà pazzesco. Quest’anno, rispetto a due anni fa, ci arrivo in altra veste e proverò a dare il meglio per il pubblico di Firenze“.

L’Italia sta crescendo tanto nell’atletica, anche grazie a talenti come la lunghista: “È stato un Europeo fantastico, una squadra giovane, forte, che si spronava risultato dopo risultato. Ogni volta che vedevo i miei compagni gareggiare, mi sentivo sempre più motivata, sempre più gasata, mi dicevo che anche io avrei voluto onorare la maglia azzurra come stavano facendo loro. È un team coeso e spero di vivere altre esperienze come questa perché è stata veramente speciale“, ha concluso Iapichino.