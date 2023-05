Iapichino, le riflessioni di papà Gianni verso la Diamond League

L'azzurra è pronta per gareggiare al 'Franchi' dopo il 6.83 di Atene: "Firenze le dà carica, vale le atlete migliori".

La terza tappa della Diamond League 2023 si terrà venerdì a Firenze, sorta di ‘giardino di casa’ per Larissa Iapichino.

L’azzurra, che a luglio compirà 21 anni, tiene parecchio a questo appuntamento e papà Gianni non lo nasconde a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Per Larissa sarà una grande carica gareggiare al ‘Franchi’, dove si allena: avrà gli occhi di tutti addosso e ci sarà la sua gente, è più determinata che mai”.

Il 6.83 centrato mercoledì in quel di Atene (valevole il primato personale, con un miglioramento di 3 cm), è bella iniezione di fiducia: “In questo momento, come è giusto che sia a inizio di stagione, è più potente che brillante; in Grecia è stata brava, le condizioni atmosferiche non erano certo favorevoli. Ha messo in fila una bella serie, nonostante dopo ogni tentativo, arrivando troppo stretta allo stacco, allungasse la rincorsa; c’è un pizzico di rammarico per non avere avuto a favore vento, ma come faceva Fiona i 7 metri sono misura da centrare quando conta”.

Sabato la leadership stagionale è stata acquisita dalla teutonica Mikaelle Assani, con la misura di 6.91: “Certe misure non mi impressionano, soprattutto negli USA alcune misure appaiono alla portata di tutte; il ‘roster’ del Golden Gala è degno di una finale olimpica. Nella sua unica partecipazione, targata 2021, centrò un 6.45: era un un momento difficile, adesso sa di poter valere le prime atlete del mondo e sa che battaglieranno in un fazzoletto di centimetri; non abbiamo introdotto novità, la rincorsa è rimasta a 15 passi più il preavvio, e tre volte la settimana si allena con Francesco Inzoli per lavorare sulla velocità. Il giugno Larissa si testerà a Grosseto sui 150 metri”.