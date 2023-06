Ibrahimovic, futuro nella boxe? Un pugile lo sfida sul ring, ecco chi

Dopo il ritiro dal calcio giocato Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolta la riserva sul suo futuro. Intanto uno youtuber, KSI, gli propone di combattere sul ring nella sua promozione: le reazioni

15-06-2023 17:00

Zlatan Ibrahimovic ha concluso la sua carriera nel calcio giocato, e in attesa di scoprire come impiegherà di preciso il tempo libero a disposizione, è arrivata la proposta per misurarsi in un altro sport, ovvero la boxe.

Ibra e la passione per la taekwondo

Si sa che il 41enne fresco di ritiro dopo l’ultima stagione vissuta con il Milan in passato è stato un atleta di taekwondo, le cui tecniche a volte si sono viste anche in campo sia in termini di reti che di assist, grazie anche alle leve al posto delle gambe che la natura gli ha donato. E tutt’oggi Ibra si allena con l’arte marziale coreana, e la sua tecnica in termini di calci ha suscitato anche l’ammirazione da parte di un pilastro delle MMA e dell’UFC quale è stato Khabib Nurmagomedov.

La proposta dello youtuber e pugile KSI: ecco chi è

Ma dicevamo dell’offerta per uno sport certamente di combattimento, ma totalmente diverso quale è il pugilato. KSI, youtuber britannico di grande successo che si è dato anche alla boxe, fondando la promotion Misfits Boxing, ha proposto infatti allo svedese di unirsi alla sua promozione per combattere sul ring.

“Mi piacerebbe che accadesse, sarebbe incredibile!”, ha spiegato il creatore digitale di origine nigeriana. “Andiamo fratello, sali sul ring”, ha poi proseguito. KSI ha un attuale record di 4-0 sul ring, ma solo un incontro si è svolto a livello professionale, quello contro l’influencer Logan Paul con il quale ha lanciato sul mercato una bevanda energetica. Il match invece di esibizione contro il rapper Swarmz ha segnato invece lo scorso anno l’avvio della Misfits Boxing.

La proposta, insomma, sembra gravitare intorno alla china (qualcuno parla di deriva) che ha preso la boxe al di là del rilancio dei grandi match professionistici, ovvero i money fights basati anche sullo scontro tra pugili provenienti dal mondo dei social.

Ma per ora Ibra non ha sciolto la riserva sul suo futuro

Un match con Ibrahimovic farebbe sfracelli a livello mediatico e monetario, con gli sponsor che farebbero a spintoni, ma ovviamente per l’ex Milan si tratterebbe più di un divertissement che un modo per ritagliarsi una nuova carriera in un altro sport, stando così le cose.

Subito dopo l’annuncio del suo ritiro dal calcio, Ibra aveva dichiarato di volersi prendere del tempo e godersi giustamente i frutti della sua carriera. “Non è giusto prendere decisioni così in fretta. […] Ci penserò questa estate. Mi prenderò il mio tempo di riflessione e poi quando la situazione sarà più calma valuterò. Ma poi ha anche precisato: “Comunque non penso che lascerò il mondo del calcio, ma penso che quando si inizia una cosa bisogna partire sempre dal basso e crescere”.

Le reazioni sul web: prevale lo scetticismo

Intanto sui social si commenta l’invito di KSI rivolta all’asso svedese. Va da sé, gli entusiasmi sono pochi, predomina lo scetticismo (ed anche le ironie): “Non è la sua disciplina e per quanto possa sembrare il contrario, Ibra non è un esibizionista da baraccone, oltre a non mettere a rischio la sua immagine per uno youtuber”, sentenzia un utente. “Sembra Celebrity Deathmatch, per chi se lo ricorda”, scrive un altro, inserendo la questione nel giusto contesto.

C’è però anche chi è possibilista (“Col fisico che si ritrova un paio di anni di allenamento e chissà…”), anche se la taekwondo e la boxe, come abbiamo detto, sono come il giorno e la notte. E difatti alcuni vedono meglio un incontro di MMA anziché di pugilato: “Se facessero un’incontro di arti marziali secondo me lo faceva pure visto che non ha mai smesso di fare taekwondo”. Chiudiamo con la chiosa più diretta e franca, proposta da quest’altro utente: “Ma perché dar notorietà a sta gente inutile, che per prendere soldi tira dentro personaggi famosi??”.